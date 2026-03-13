ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi devam ederken güvenli liman olarak belirtilen altın tarafında dalgalı seyir devam ediyor.

5 bin dolar ile 5 bin 200 dolar arasında dengede git gel yapan ons altın gün ortasında 5 bin 91 dolar seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise ons altın 5 bin 128 dolar seviyelerinde hareket ediyordu.

Kapalıçarşı altın tarafında ise gün ortası şu şekilde oldu:

Gram altın ise sabah saatlerinde 7 bin 408 TL seviyesinde seyrederken, gün ortasında hafif bir düşüş yaşayarak, 7 bin 333 TL bandında yer alıyor.

Çeyrek altın ise 12 bin 81 TL seviyesinde güne başlarken, 11 bin 957 bandına kadar geriledi.

Yarım altında ise 24 bin 170 bandından sabah saatlerinde seyrederken, 23 bin 932 TL seviyesine indi.

Son olarak tam altın ise 48 bin 108 TL seviyesinden 47 bin 628 TL bandına gerilediği görüldü.