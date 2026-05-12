12 Mayıs 2026 Salı
Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım bugün ne kadar? Petrol durdurulamıyor

Orta Doğu geriliminin etkisiyle petrol fiyatları haftaya sert bir yükseliş yaparak başladı. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle ve petrolün yükselişiyle altın fiyatları baskılandı. İşte 12 Mayıs güncel altın, dolar, petrol, bitcoin fiyatları…

Orta Doğu’da devam eden gerilimlerin etkisiyle piyasalar yön arayışını sürdürüyor.

Petrol fiyatları yükselerek haftaya sert bir açılış yaptı. Bunun etkisiyle altın fiyatları baskılandı.

İşte güncel Kapalıçarşı altın fiyatları..

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın : 6.905 TL (Satış)

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı 22.509 TL dün bu oran 22.330 TL'ydi

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da 11.820 TL'den, 11.260TL 'ye geriledi.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

12 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ons altın serbest piyasada B anlık olarak 1 ons altın fiyatı 4.721,33 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

DOLAR/EURO BUGÜN NE KADAR?

Güncel Döviz Kurları (11 Mayıs 2026)

Dolar

Alış: 45,37 TL
Satış: 45,39 TL


Euro

Alış: 53,35 TL
Satış: 53,47 TL



GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Gümüş Gram

Alış: 117,46 TL
Satış: 125,56 TL

BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR?

Brent petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle sert yükseldi.

geçtiğimiz hafta 104 dolar seviyesini gören petrol, yükselerek 108,36 dolar oldu.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2026 yılının en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiriyor. 80 dolar seviyesine kadar tırmanan Bitcoin, hafta sonu işlem hacminde rekor kırıyor.

Bitcoin (BTC): 81.251 Dolar

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Ekonomi Servisi
