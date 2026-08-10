Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, Temmuz ayı boyunca çocuklara ve kadınlara yönelik düzenlediği atölye çalışmalarıyla vatandaşları bir araya getirdi. Ay boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen uygulamalı çalışmalarla keyifli vakit geçirdi.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Temmuz ayı çocuk etkinlikleri, 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen "Gastronomi ve Mutfak Atölyesi" ile başladı. Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen atölyede çocuklar mutfak kültürünü yakından tanırken, el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program kapsamında 10 Temmuz Cuma günü düzenlenen "Sanat ve Yaratıcılık Atölyesi"nde çocuklar hayal güçlerini özgürce ortaya koyarken, 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen "Benim Bedenim Benim Sınırlarım" atölyesiyle beden farkındalığı, kişisel sınırlar ve güvenli davranışlar konusunda yaşlarına uygun bilgiler edindi. Aynı gün çocukların annelerine yönelik olarak da aynı başlıkta farkındalık atölyesi düzenlenerek aile içi iletişim ve çocukların güvenli gelişimine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ay boyunca devam eden etkinliklerde ayrıca "Fen ve Doğa Atölyesi", "Dil ve Hikâye Atölyesi" ile "Eğlenceli Oyun Atölyesi" gerçekleştirildi. Uygulamalı etkinliklerle çocukların bilimsel merakları desteklenirken, dil gelişimleri, hayal güçleri, sosyal becerileri ve takım çalışması alışkanlıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.

KADINLARA YÖNELİK FARKINDALIK VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Temmuz ayı programında kadınlara yönelik atölyeler de yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, "Taş Boyama Atölyesi" ve "Mandala Boyama Atölyesi"nde hem el

becerilerini geliştirme hem de sanatsal üretim yoluyla keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Program kapsamında gerçekleştirilen "Benim Bedenim Benim Sınırlarım" farkındalık atölyesinde ise kadınlara kişisel sınırlar, sağlıklı iletişim ve bilinçli ebeveynlik konularında bilgilendirmeler yapıldı.

SOSYAL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, dönemsel atölyelerin yanı sıra psikolojik danışmanlık hizmeti, çocuk kütüphanesi, çocuk oyun grupları, özel eğitim desteği, okuryazarlık kursu, el sanatları kursu ile akülü ve manuel tekerlekli sandalye tamir hizmeti gibi birçok çalışmayı vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürüyor. Merkez bünyesinde hizmet veren "Mola Evi" projesi sayesinde ise bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınları bulunan vatandaşlar, yakınlarını uzman gözetimine güvenle bırakarak günlük işlerini gerçekleştirme ve sosyal yaşama katılma fırsatı buluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınları, çocukları ve aileleri destekleyen çalışmalarını önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecek.