Kayadan oyulmuş kiliseler, manastırlar ve şapellerin yanı sıra canlı renkli freskleriyle dikkat çeken müze, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.
Kapadokya’nın kalbi Göreme: 1 milyon 187 bin ziyaretçi: Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 3 müzesinden biri…
Nevşehir’deki Göreme Açık Hava Müzesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında öne çıkıyor ve geçen yıl 1 milyon 187 bin 16 yerli ile yabancı turisti ağırladı.
Dünyanın dört bir yanından konuk kabul eden Göreme Açık Hava Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler arasında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk üç adresinden biri konumunda.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl müze ocak ayında 55 bin 180, şubatta 41 bin 404, martta 70 bin 516, nisanda 129 bin 533, mayısta 152 bin 122, haziranda 110 bin 234, temmuzda 93 bin 232, ağustosta 115 bin 702, eylülde 126 bin 265, ekimde 148 bin 775, kasımda 96 bin 555 ve aralıkta 47 bin 498 ziyaretçi gördü.
Toplamda 1 milyon 187 bin 16 misafire ev sahipliği yapan müzenin 2024 yılındaki ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 133 bin 858 olarak kaydedilmişti.
"Burası en çok ziyaret edilen müzelerden"
Turist rehberlerinden Yunus Kervan yaptığı açıklamada, Göreme Açık Hava Müzesi’nin Kapadokya’nın kalbi sayılan çok önemli bir turizm merkezi olduğunu vurguladı.
Bölgenin zengin tarihi dokusu sayesinde dünyanın her yerinden ziyaretçi çektiğini belirten Kervan, şöyle konuştu:
"Türkiye'deki ilk manastır ve kiliselerdeki resimlerin orijinal 11-12. yüzyıla ait olması burayı en önemli kılan unsurlardan. Burada yaklaşık 12 kilise var ama 6 kiliseyi geziyoruz; Aziz Basil, Barbara, Elmalı, Yılanlı, Karanlık kiliseleri. En önemli kilise Karanlık Kilise'dir. Güneş ışığı uzun süre girmediğinden dolayı adı Karanlık Kilise. O yüzden resimler daha korunaklı kalmış.
Geçen yıl 1 milyon 187 bin turist burayı ziyaret etti. Burayı ziyaret edenlerin çoğunluğu Çinli, Güney Koreli. Aslında Uzak Doğu'dan her milletten var. Malezyalı, Endonezyalı, Tayvanlı, Avrupa'dan da Latin Amerika'dan da gelenler çok. Burası en çok ziyaret edilen müzelerden."
Rehber Mustafa Soner Menekşe ise volkanik tüf kayaların oyulmasıyla yüzyıllar önce oluşturulan yapıların müzenin cazibesini artırdığını ifade etti.
Ziyaretçilerin müzeye büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Menekşe, "Göreme Açık Hava Müzesi tarihi açıdan çok önemli. Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden çok sayıda eserlerin bulunduğu Milli Park Bölgesi'nde yer alıyor. İnsanlar buraya geldiği zaman geçmişte kardeşlik içinde yaşandığını görüyor. Hristiyan, Müslüman bir arada nasıl yaşadılar, bunları detaylıca anlatıyoruz ve burayı tanıdıkça sevmeye başlıyorlar." diye konuşt
İlk kez Kapadokya’ya gelen Arjantinli turist Dario Adler, Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Burada çok güçlü bir his var. Burada hikaye o kadar güçlü ki insanı tarihe bakmaya ve düşünmeye sevk ediyor. Bu müzeyi herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
GÖREME TARİHÇESİ
Göreme, Kapadokya bölgesinin en ikonik yerleşimlerinden biri olup, özellikle Göreme Açık Hava Müzesi ile ünlüdür. Bölgenin tarihçesi, volkanik tüf kayaların erozyonuyla şekillenen eşsiz coğrafyaya dayanır ve binlerce yıllık bir geçmişe uzanır.
Erken Dönemler ve İlk Yerleşimler
Kapadokya’da (Göreme Vadisi dahil) insan yerleşimi MÖ 2. bin yıla (Hititler dönemi) kadar gider. Yumuşak tüf kayalar, kolay oyulabildiği için erken dönemlerde barınak, depo ve savunma amaçlı kullanılmıştır. Hititler, Frigler, Persler, Helenistik dönem ve Roma İmparatorluğu gibi medeniyetler bölgede iz bırakmıştır. Ancak Göreme’nin en belirgin tarihi kimliği, Hristiyanlık dönemine aittir.
Hristiyanlık ve Manastır Dönemi
(MS 4. – 13. Yüzyıl)Göreme Vadisi, MS 4. yüzyıldan itibaren yoğun bir manastır ve inziva merkezi haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlara uyguladığı baskılardan kaçan ilk Hıristiyan topluluklar, vadinin doğal mağaralarını ve kayalarını sığınak olarak kullanmıştır.Aziz Basil (Büyük Basileios) (Kayseri Piskoposu, MS 330-379) gibi önemli figürler, bölgede manastır eğitim sisteminin temellerini atmıştır. Göreme, bu sistemin başlatıldığı yer olarak kabul edilir.
Keşişler ve rahibeler, kayalara oydukları kiliseler, şapeller, yemekhaneler, hücreler ve manastırlar oluşturmuşlardır.
En yoğun dönem Bizans dönemi (özellikle 10.-12. yüzyıllar) olup, bu süreçte fresklerle süslü kiliseler yapılmıştır. Karanlık Kilise gibi yapılar, fresklerin günümüze kadar iyi korunmasını sağlamıştır.
8.-9. yüzyıllardaki İkonoklazm (tasvir karşıtlığı) dönemi ve Arap akınları sırasında bölge, Hıristiyanlar için güvenli bir sığınak olmuştur.
Göreme Vadisi’nde yaklaşık 30-40 kilise ve şapel bulunur; en önemlileri Aziz Basil, Barbara, Elmalı, Yılanlı, Karanlık, Çarıklı ve Tokalı kiliselerdir.
Modern Dönem ve Koruma
20. yüzyıla kadar yerel halk tarafından kullanılan bölge, 1980’lerde turizme açılmıştır.
6 Aralık 1985 tarihinde Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’daki kaya yerleşimleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır (doğal ve kültürel varlık olarak).
Bugün Göreme Açık Hava Müzesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden biri olup, Kapadokya turizminin kalbi konumundadır.
Göreme’nin tarihi, doğanın yarattığı peri bacaları ile insan eliyle oyulan dini yapıların muhteşem uyumunu yansıtır. Erken Hristiyanlık’tan Bizans sanatına uzanan bu miras, freskler, mimari ve manevi atmosferiyle hâlâ büyüleyici etkisini korur.