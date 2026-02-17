Kapadokya’nın tarihi dokusu, kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan müze ile ören yerlerini 2025 yılında toplam 4 milyon 523 bin 275 kişi gezdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, kentin turizmdeki ivmenin kesintisiz devam ettiğini, kaliteli hizmet anlayışıyla destinasyon yönetiminin daha da güçlendirildiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2024’te Nevşehir’deki müze ve ören yerlerini 4 milyon 374 bin 19 kişi ziyaret ederken, geçen yıl bu sayı yükselerek 4 milyon 523 bin 275’e ulaştı.

Vali Fidan, bölgenin en popüler noktası olan Göreme Açık Hava Müzesi’nin 2025’te 1 milyon 186 bin 332 ziyaretçiyle listenin başında yer aldığını ifade etti ve ekledi:

“Bölgemizde 883 konaklama tesisi, 15 bin 688 oda ve 32 bin 37 yatak kapasitesiyle hizmet sunulmaktadır. Bu tesislerde geçen yıl 2 milyon 20 bin 619 konuk ağırlanmıştır. 2025’te Nevşehir’e en çok gelen ülke vatandaşları sıralamasında Çin, İspanya, ABD, Güney Kore, İtalya, Japonya, Tayvan, Rusya, Almanya ve Brezilya başı çekmiştir. Tanıtım faaliyetleri sayesinde dijital mecralarda görünürlükte kayda değer bir yükseliş yakalanmıştır. Nevşehir turizmi sürdürülebilir bir büyüme trendi içindedir.”

Vali Fidan ayrıca, 2026 yılının ocak ayında müze ve ören yerlerini 178 bin 948 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.