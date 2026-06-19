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Kaynak: İHA

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa bölgesi Kapadokya’da Bi’Yoga Fest’e ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan festival kapsamında katılımcılar doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyim yaşayacak. Kapadokya’da Bi’Yoga Fest’in açılışı Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Açılışa, Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, Kapadokya’da Bi’Yoga Kurucusu Sinem Yıldız Sak ve davetliler katıldı.

Kapadokya’da Bi’Yoga Fest Organizasyon Koordinatörü Doç. Dr. Elif Bengü, “Kapadokya’nın eşsiz doğasında keyifli bir organizasyon diliyorum. Yurt dışı ve yurt içinden katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel buluşmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

'YOGANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN YARARLANIYORUZ'

Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, “3 gün sürecek organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl Uluslararası Yoga Günü’nün 12’ncisini kutluyoruz. Aynı zamanda 177 ülkede de eş zamanlı kutlamalar gerçekleştiriliyor. Bugün Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde bir araya gelerek yoganın birleştirici gücünden yararlanıyoruz. İlham verici bir festival diliyorum” diye konuştu.

FESTİVAL HAKKINDA

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile Kapadokya Alan Başkanlığı’nın destekleriyle, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kapadokya’da Bi’Yoga’nın organizatörlüğünde gerçekleştirilen festivalde; yoga seansları, mindfulness çalışmaları, somatik deneyimler, nefes terapileri, sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yer alacak. Organizasyon aynı zamanda 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kutlamalarına da ev sahipliği yapacak. Festival programında gün doğumunda balon manzarası eşliğinde yoga akışları, vadi yürüyüşleri ve farklı disiplinlerden eğitmenlerle gerçekleştirilecek atölyeler yer alacak. (DHA)