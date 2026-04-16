Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya’da, Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda turistlere önce halı dokuma ve çanak-çömlek yapımı hakkında bilgi verildi.

Ardından usta eğitmenlerin rehberliğinde tezgâh başına geçen katılımcılar, ilmek atarak halı dokumanın püf noktalarını öğrenirken, çamura şekil vererek çanak yapımını da birebir deneyimledi. Etkinliğin ilk ilmeğini ise Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar attı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli ve keyifli anlar yaşandı.

Kapadokya’yı ziyaret eden turistler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek bölgenin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel mirasıyla da dikkat çektiğini vurguladı. ABD’li turist Frank Furstenberg, bugüne kadar pek çok yer gezdiğini ancak burayı ilk kez gördüğünü belirterek, özellikle kilim dokuma ve çanak yapımını bu kadar yakından deneyimlemenin kendisi için çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinden gelen Alaattin Eren Aplak da Kapadokya gezisi sırasında etkinliğe katıldığını belirterek, halı dokumayı görünce denemek istediğini söyledi. Bunun kültürü yansıtan önemli bir gelenek olduğunu dile getiren Aplak, denemiş olsa da bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti.

Turizm Haftası boyunca Kapadokya’nın farklı noktalarında benzer kültürel etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi.