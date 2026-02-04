İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Avanos ilçesine 5 kilometre mesafedeki Paşabağı Ören Yeri ile buna 1 kilometre uzaklıktaki Zelve Ören Yeri, Kapadokya'yı gezen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Her iki ören yerini geçen yıl ocakta 48 bin 770, şubatta 42 bin 641, martta 71 bin 215, nisanda 151 bin 353, mayısta 173 bin 514, haziranda 126 bin 827, temmuzda 96 bin 942, ağustosta 120 bin 454, eylülde 126 bin 100, ekimde 152 bin 438, kasımda 107 bin 865, aralıkta ise 53 bin 824 ziyaretçi gezdi.

Geçen yıl toplam 1 milyon 271 bin 943 ziyaretçi ağırlayan Zelve ve Paşabağı ören yerleri, önceki yıl 948 bin 746 kişiyi misafir etmişti.

"KAPADOKYA DÜNYADA ÜÇ ŞEKİLDE GEZİLEBİLEN TEK YERDİR"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya'da peribacalarının en yoğun bulunduğu bölgelerdeki ören yerlerinin, kayadan oyulmuş şapel ve yaşam alanlarıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Yıl boyunca turist ağırlayan bu ören yerlerini özellikle Güney Amerikalı ve Uzak Doğulu ziyaretçilerin daha fazla tercih ettiğini belirten Onur, şöyle konuştu:

"Bölgemiz, gerek tarihi gerek kültürel gerekse coğrafi yapısıyla eşine az rastlanır bir alandır. Kapadokya dünyada üç şekilde gezilebilen tek yerdir. Yerin altına indiğinizde yer altı şehirleri farklı bir dünya, yer yüzeyi yine farklı, balonla gökyüzüne yükseldiğinizde de başka bir dünya karşınıza çıkar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgemiz, değerli bir turizm destinasyonudur. Zelve Ören Yeri, Kapadokya bölgesinin ilk yerleşim alanlarından, aynı zamanda son terk edilen yerleşim yeridir. 1950'li yıllara kadar burada bir yerleşim vardı. Kaya düşmesi sonucu devletimizin iskan politikası kapsamında köy taşındı. Üç vadiden oluşmaktadır. İnsanlar ören yerlerine geldiğinde bir zaman makinesine girmişçesine yolculuğa çıkabilir. Paşabağı Ören Yeri ise bölgedeki jeolojik oluşumların en iyi gözlemlendiği şapkalı peribacalarının yoğun olduğu bir yerdir."

ÖREN YERLERİ YÖRE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Zelve ve Paşabağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları kapsamında oluşturulan ve yöre esnafına işletilen hediyelik eşya satış noktaları da bölge ekonomisine destek oluyor.

Zelve-Paşabağı Esnaf Kooperatifi Başkanı Murat Öztürk, ören yerlerine olan ilginin bölge esnafını memnun ettiğini belirterek, "Burası, peribacalarının varlığı ve vadi yürüyüşü imkanı sayesinde her zaman turist çekmektedir. Yıl boyunca sezonuna göre ziyaretçiler değişiyor. Mart, nisan, mayıs döneminde İspanyollar, Meksikalılar, Brezilyalılar daha fazla oluyor. Kış döneminde de Çinli ve Güney Koreliler yoğunluk oluşturuyor." dedi.

Esnaf Halil Coşkun ise sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların insanların merakını artırdığını, her geçen yıl daha fazla turistin ören yerlerini ziyaret ettiğini söyledi.