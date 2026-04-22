Yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı manzaralar sunan bölge, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşilin tonları ve rengârenk çiçeklerle adeta bir doğa tablosuna dönüştü.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgâr nedeniyle sıcak hava balonu turları yapılamazken, uçuşlara katılamayan turistler vakitlerini çiçeklerle bezenmiş vadilerde yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğanın baharla birlikte sunduğu canlı ve taze görüntüleri keşfetme fırsatı buldu.

ABD’den arkadaşıyla birlikte gelen Güler Rosenberg, manzaradan büyük etkilendiğini belirterek, balon turuna katılamadıkları için üzgün olduğunu ancak bölgenin güzelliğinin tekrar gelme isteği uyandırdığını ifade etti.

İlk kez Kapadokya’ya gelen bir diğer ABD’li turist Richard Bones ise bölgeyi gökyüzünden izleme fırsatını kaçırsa da baharın sunduğu “yeşil tur” manzarasından oldukça keyif aldığını dile getirdi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur da Kapadokya’nın sadece tarihi değil, aynı zamanda doğanın cömertliğini yansıtan önemli bir turizm merkezi olduğunu vurguladı. Onur, bölgenin kışın karla kaplı peribacalarıyla, sonbaharda sararan yapraklarıyla ve baharda yeniden canlanan doğasıyla her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirterek, herkesi bu atmosferi deneyimlemeye davet etti.