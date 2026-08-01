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Kapadokya’da düzenlenen Balon Festivali, gün doğumunun ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi adeta görsel bir şölene dönüştürdü. Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında aynı anda yükselen yüzlerce sıcak hava balonu, gökyüzünde renkli bir tablo oluşturdu.

GÜN DOĞUMUNDA EŞSİZ MANZARA

Sabahın erken saatlerinde peş peşe havalanan balonlar, peribacalarının üzerinde süzülerek izleyenlere kartpostallık görüntüler sundu. Ortaya çıkan manzara, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fotoğraf tutkunları da günün ilk saatlerinden itibaren seyir noktalarını doldurarak bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

ÖZEL TASARIMLI BALONLAR İLGİ ÇEKTİ

Festival kapsamında farklı renk ve tasarımlara sahip özel şekilli balonlar da uçuş gerçekleştirdi. Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında süzülen balonlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Balon gösterilerinin yanı sıra festival süresince konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar da düzenlenecek. Yetkililer, etkinliklerin önümüzdeki günlerde de yoğun ilgi görmesini bekliyor.

TURİZME KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, peribacaları, kaya oyma yapıları ve benzersiz vadileriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Balon Festivali’nin de yaz sezonunda bölge turizmine önemli katkı sağlaması öngörülürken, rengârenk balonların oluşturduğu manzara Kapadokya’nın tanıtımına da destek oluyor.