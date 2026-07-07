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Kapadokya'da hayata geçirilen yeni ışıklandırma sisteminin ayrıntılarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabının üzerinden paylaştı.

Göreme, Paşabağları, Zelve ve Erdemli Vadisi’nde başlayan uygulamayla gece müzeciliği vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAKAN ERSOY: “KAPADOKYA’YA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDIK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kapadokya’da hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamalarının bölgeye yeni bir boyut kazandırdığını belirtti.

Ersoy açıklamasında, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi’nde uygulanan aydınlatma projeleriyle kaya oluşumlarının estetik ve kontrollü ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirildiğini ifade etti.

Toplam 692 aydınlatma armatürüyle ziyaretçi deneyiminin zenginleştirildiğini vurgulayan Ersoy, yansıtma gösterileriyle Kapadokya’nın tarihî ve doğal mirasının yeni bir anlatımla sunulduğunu kaydetti.

DÖRT NOKTADA 692 AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dört önemli noktada toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı:

Göreme Açık Hava Müzesi: 214

Paşabağları Ören Yeri: 238

Zelve Açık Hava Müzesi: 135

Erdemli Vadisi: 105

Çalışmalar ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi’nde başlatıldı ve ardından diğer alanlara yayıldı.

DOĞAL YAPI KORUNARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR AYDINLATMA

Projelerde enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması ön planda tutuldu.

Kaya dokularının doğal karakteri korunurken, doğal yaşam ve kültürel mirasın özgün kimliğinin muhafaza edilmesi esas alındı. Böylece ziyaretçilere Kapadokya’yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkânı sunuldu.

GECE SAATLERİNDE YENİ TURİZM DENEYİMİ

Kurulan ışık ve görüntü yansıtma sistemleri sayesinde Kapadokya’nın taşınmaz kültür varlıkları ve doğal dokusu dijital uygulamalarla desteklenerek gece saatlerinde farklı bir deneyim sunuyor.

Yeni uygulamalarla birlikte Kapadokya, yalnızca gündüz değil gece saatlerinde de ziyaret edilebilen bir turizm destinasyonu haline geliyor.