Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, bölgenin zaten nisan ve mayıs aylarında yüksek sezonu yaşadığını belirterek bayram yoğunluğuna dikkat çekti. Ölmez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bölge, yabancı misafirlerin yanında tatilin 9 güne çıkmasıyla yerli akınına uğradı. Şu anda doluluk oranı yüzde 80'i geçmiş durumda. Son dakika satışlarıyla birlikte Kapadokya genelinde bu oranın yüzde 90'ların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz."

AKTİVİTE DOLU BİR BAYRAM TATİLİ BEKLİYOR

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu ise Kapadokya’nın kültürel ve doğal zenginlikleriyle her bayram olduğu gibi bu yıl da cazibe merkezi olduğunu vurguladı. Sucu, bölgeye gelecek misafirleri bekleyen etkinlikleri şöyle sıraladı:

Sıcak Hava Balonu Turları (Hava şartlarına bağlı olarak)

ATV ve Atlı Safariler

Türk Geceleri ve Sosyal Aktiviteler

Doğal ve Kültürel Alan Gezileri

REZERVASYONLARDA SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ

Sektör temsilcileri, özellikle yakın illerden gelecek olan yerli turistlerin "son dakika" rezervasyonlarıyla bölgedeki boş odaların da hızla dolacağını öngörüyor. Bölgesel anlamda farklılıklar gösterse de peribacaları, yeraltı şehirleri ve eşsiz vadileriyle Kapadokya'nın, Kurban Bayramı'nı tam kapasiteye yakın bir yoğunlukla geçirmesi bekleniyor.