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Kaynak: AA

Nevşehir Valiliği'nin düzenlediği organizasyonda, sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu afişler monte edildi.

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde hazırlıkları tamamlanan sıcak hava balonları, ekiplerin son kontrollerinin ardından peş peşe havalanarak Kapadokya semalarını süsledi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesinde milletin darbe girişimine karşı birlik içinde hareket ettiğini ve o gecenin hafızalarda silinmeyecek bir demokrasi mücadelesi olarak yer aldığını ifade etti.

Vali Kök, şöyle konuştu:

"Bundan tam 10 yıl önce hain darbe girişiminde bulunan, vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimiz egemenliğini korumuş, demokrasisine sahip çıkmış, bayrağı indirmemiş, ezanını susturamamıştır. Dünyaya örnek olan bu kahramanlıkta şehitlerimizi anmak ve gazilerimize balonlarla gökyüzünden selam göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ezanı susturmayacağız, bayrağı indirtmeyeceğiz, vatanı böldürmeyeceğiz. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. İrade bizim, vatan bizim, zafer bizim."

Bayrak ve afişleri taşıyan balonlar peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Vali Kök'e, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çiçek ile İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da eşlik etti.