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Kaynak: AA

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan balon turu olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah gerçekleşmedi.

Bölgede gün doğumu vaktinde düzenlenen ve turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu turu yarın da yapılamayacak.

Bölgede yılda ortalama 220 gün yapılabilen uçuşlar, mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle takılıyor.

Sıcak hava balon turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.