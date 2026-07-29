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Kaynak: AA / İHA

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, Kapadokya'daki balon faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen hava koşulları nedeniyle, turistik sıcak hava balonu turları ile Kapadokya Balon Festivali kapsamındaki figürlü balon gösteri uçuşları bugün ve yarın gerçekleştirilemeyecek.

TURİSTİK BALON TURLARI İKİ GÜN YAPILAMAYACAK

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere gün doğumunda peribacalarını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonu turları, bugün iptal edildi. Yarın için planlanan uçuşlar da bir gün ertelendi.

FESTİVAL 31 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden gelen figürlü balonların katılımıyla düzenlenecek Kapadokya Balon Festivali'nin 31 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Festival programındaki gösteri uçuşları ise hava koşullarının uygun hale gelmesinin ardından yeniden değerlendirilecek.

SON KARAR SHGM DEĞERLENDİRMESİYLE VERİLİYOR

Kapadokya'daki sıcak hava balonu uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda ve yalnızca uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, yolcu güvenliği nedeniyle rüzgarın etkili olduğu dönemlerde uçuşlara izin verilmediğini belirtti.