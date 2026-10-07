Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Organizasyon yetkililerinden alınan bilgilere göre, Argeus Travel & Events tarafından bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirilecek yarışlarda sporcular; 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik dört farklı parkurda ter dökecek.

Salomon'un isim sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte yarışmacılar, Kapadokya'nın peribacaları, vadileri ve tarihi güzergahlarından oluşan parkurlarda mücadele edecek.

SPOR TURİZMİNE KATKI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun destek verdiği organizasyonun, Kapadokya'nın doğal ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunması ve bölgedeki spor turizmini geliştirmesi hedefleniyor.

Profesyonel ve amatör ultra trail koşucularının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden outdoor sporlarına ilgi duyan katılımcıları bir araya getirecek yarışlarda sporcular, zorlu parkurlarda performans sergilerken Kapadokya'nın doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını yakından keşfetme imkanı bulacak.