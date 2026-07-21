Kapadokya semalarında rekor ilgi: 6 ayda 256 bin turist balonlarla uçtu

"KAPADOKYA’DA HER GÜN GÖKYÜZÜNDE FESTİVAL HAVASI OLUŞUYOR"

Balon pilotu Oğuzhan Alkan ise Kapadokya’da aynı anda çok sayıda sıcak hava balonunun gökyüzüne yükselmesinin ziyaretçilere görsel bir şölen sunduğunu söyledi.

Sosyal medyanın etkisiyle balon turlarına yönelik ilginin giderek arttığını ifade eden Alkan, Kapadokya’nın dünyanın en yoğun sıcak hava balonu uçuşlarının gerçekleştirildiği bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.

Alkan, ziyaretçilerin önce vadileri gezdiğini, ardından bu eşsiz manzarayı bir de gökyüzünden izlemek için balon turlarına katıldığını belirterek, "Kapadokya’da gün doğumu sırasında balonlarla birlikte oluşan görüntü, misafirler için unutulmaz bir deneyim oluşturuyor" dedi.

Kapadokya’nın simgesi haline gelen sıcak hava balonları, bölgenin doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften görmek isteyen milyonlarca turist için cazibesini korumaya devam ediyor.