Peribacaları, eşsiz kaya oluşumları ve tarihi vadileriyle dünyaca ünlü Kapadokya’yı kuşbakışı keşfetme fırsatı sunan sıcak hava balonları, bölgenin en popüler turizm aktivitelerinin başında geliyor. Özellikle gün doğumu saatlerinde havalanan balonlar, ziyaretçilere unutulmaz bir manzara deneyimi yaşatıyor.
Kapadokya semalarında rekor ilgi: 6 ayda 256 bin turist balonlarla uçtu
Kapadokya’da sıcak hava balonlarına olan ilgi yılın ilk yarısında da hız kesmedi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bölgede düzenlenen balon turlarına ocak-haziran döneminde 256 bin 777 yerli ve yabancı turist katıldı.Kaynak: AA
Kapadokya’da faaliyet gösteren 27 işletmeye ait 160 sıcak hava balonu, uygun hava koşullarında yıl boyunca ortalama 220 gün uçuş gerçekleştirebiliyor. Ancak bu yıl kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağış ile rüzgar nedeniyle uçuş günlerinde azalma yaşandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde hava şartlarının uygun olduğu 90 günde balon uçuşları gerçekleştirildi. Bu süreçte toplam 256 bin 777 turist, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını gökyüzünden izleme fırsatı yakaladı.
Aylara göre değerlendirildiğinde; ocakta 9 uçuş gününde 21 bin 22 kişi, şubatta 8 günde 21 bin 545 kişi, martta 13 günde 27 bin 765 kişi, nisanda 18 günde 55 bin 472 kişi, mayısta 17 günde 57 bin 775 kişi ve haziranda 25 günde 73 bin 198 kişi balon turlarına katıldı.
Geçtiğimiz yıl ise Kapadokya’daki sıcak hava balonu turlarında 223 uçuş gününde toplam 754 bin 98 ziyaretçi ağırlandı.
"KAPADOKYA GÖKYÜZÜNDEN AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, sıcak hava balonlarının Kapadokya’nın dünya çapındaki tanınırlığında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Kapadokya’nın doğa, tarih ve kültürün birleştiği özel bir destinasyon olduğunu ifade eden Sucu, bölgenin gökyüzünden izlendiğinde adeta bir açık hava müzesi görüntüsü sunduğunu söyledi.
Sucu, yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle uçuş sayılarında dönemsel düşüş yaşandığını belirterek, haziran sonu itibarıyla 90 uçuş gününde toplam 9 bin 954 balon uçuşunun gerçekleştirildiğini aktardı.
"KAPADOKYA’DA HER GÜN GÖKYÜZÜNDE FESTİVAL HAVASI OLUŞUYOR"
Balon pilotu Oğuzhan Alkan ise Kapadokya’da aynı anda çok sayıda sıcak hava balonunun gökyüzüne yükselmesinin ziyaretçilere görsel bir şölen sunduğunu söyledi.
Sosyal medyanın etkisiyle balon turlarına yönelik ilginin giderek arttığını ifade eden Alkan, Kapadokya’nın dünyanın en yoğun sıcak hava balonu uçuşlarının gerçekleştirildiği bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.
Alkan, ziyaretçilerin önce vadileri gezdiğini, ardından bu eşsiz manzarayı bir de gökyüzünden izlemek için balon turlarına katıldığını belirterek, "Kapadokya’da gün doğumu sırasında balonlarla birlikte oluşan görüntü, misafirler için unutulmaz bir deneyim oluşturuyor" dedi.
Kapadokya’nın simgesi haline gelen sıcak hava balonları, bölgenin doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften görmek isteyen milyonlarca turist için cazibesini korumaya devam ediyor.