Kapadokya, dünyada sıcak hava balonculuğunun uçuş günü sayısı ve yolcu kapasitesi açısından en önemli merkez olarak kabul ediliyor. Geçen yıl 754 bin 98 kişi, bölgenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden seyretme fırsatı buldu.
Kapadokya gökyüzünde dev rekor: 754 bin 98 kişi balonla uçtu
Kapadokya’da 2025’te sıcak hava balon turlarına 754 bin 98 kişi katıldı. UNESCO mirası peri bacalarını gökyüzünden izleyen turistler rekor kırarken, sektör 367 balon ve 585 pilotla ekonomiye güç katıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’daki sıcak hava balon turları, turistlerin en fazla rağbet gösterdiği aktivitelerin başında geliyor.
Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bölgede, milyonlarca yıl öncesine dayanan peri bacaları ve benzersiz kaya oluşumlarının yarattığı büyüleyici manzarayı kuş bakışı izlemek isteyenler için bu etkinlik, 2025 boyunca hava şartlarının elverişli olduğu 223 gün düzenlendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, bölge semalarını renklendiren sıcak hava balon turlarına geçen yıl 754 bin 98 kişi katıldı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, Kapadokya’daki açık hava müzelerinin büyük ilgi gördüğünü, sıcak hava balonlarının da aynı şekilde dünyanın dört bir yanından turistleri çektiğini ifade etti.
Bölgede 585 balon pilotu ve 367 balon faaliyet gösteriyor.
Sucu, Kapadokya’da 585 balon pilotunun görev yaptığını belirterek, "Kapadokya bölgesindeki balon sayımız 367. Bunun bir seferdeki turda, gökyüzündeki balon sayımız ise 156." dedi.
Son yıllarda turizmde hızlı bir yükseliş yakalayan Kapadokya’nın marka değerine sıcak hava balon turlarının olumlu etki yaptığını vurgulayan Sucu, şöyle konuştu:
"UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora yaklaşıldı. Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balon aktiviteleri, bölgemizde adeta bir açık hava müzesi görevini yerine getirdi. 2025 yılında 4 milyon 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan bölgemizde en büyük aktivitenin başında sıcak hava balon turları vardı.
Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balonculuğu, çarpan etkisiyle gerek konaklama gerekse bölgemizdeki diğer sektörlerin tercih edilmesinde önemli bir role imza attı. 2026 yılında ise Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel değerlerinin yanında sıcak hava balonlarıyla yeni rekorlara imza atılacağına inanmaktayız. Özellikle mayıs ayından ekim ayı ortalarına kadar artan talep üzerine fiyatlarda kısmi olarak artış olmakta ama kış aylarında kasımdan şubat sonlarına kadar olan dönemde çok ucuza balon turlarında uçma imkanı mevcuttur."
Yılda ortalama 220-235 gün uçuş imkânı sunuluyor.
Bölgedeki bir balon turu firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler, Kapadokya’da her gün adeta bir festival havasında onlarca balonun gökyüzünü süslediğini ve bu özellikleriyle sektörün lideri konumunda olduğunu kaydetti.
Dinler, bölgede yılda 220-235 gün arasında uçuş yapılabildiğini belirterek, "Balon turları Kapadokya'nın marka imajına katkı sunmakla kalmadı, Türk turizmi için cazibe yaratan ürünlerden biri haline geldi. Yedi kıtadan gezginlerin hayali Kapadokya'da balona binmek. Bu da sektöre olumlu yansıyor. Bu yılın ocak ayında geçen yıla kıyasla daha fazla talep almamıza rağmen uçuş gün sayısı olarak geride kalındı. Yüksek sezonumuz nisan başı ekim sonu arasıdır. Şu anki rezervasyon taleplerinden 2025 yılındaki sayıları geride bırakacak olmaktan umutluyuz." dedi.
Balon turlarına katılım sayıları şöyle gelişti: 2014’te 434 bin 639, 2015’te 498 bin 812, 2016’da 250 bin, 2017’de 329 bin 390, 2018’de 537 bin 500, 2019’da 585 bin 582, 2020’de 120 bin 917, 2021’de 388 bin 833, 2022’de 662 bin 443, 2023’te 621 bin 949, 2024’te ise 769 bin 814 kişi.
Jeolojik Oluşum
Kapadokya'nın bugünkü eşsiz manzarası (peri bacaları, vadiler, kaya oluşumları) yaklaşık 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllüdağ volkanlarının püskürttüğü lav ve küllerin birikmesiyle başladı. Milyonlarca yıl süren yağmur, rüzgâr ve erozyon etkisiyle yumuşak tüf tabakaları aşınarak bugünkü dramatik peyzaj ortaya çıktı.
Tarihsel Dönemler (Kronolojik Özet)
Kapadokya, insanlık tarihinin en eski yerleşim bölgelerinden biridir ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır:Paleolitik ve Neolitik Dönemler (MÖ 10.000'lere kadar): İlk insan izleri mağara ve kaya sığınaklarında görülür. Neolitik dönemde obsidiyen aletler gibi buluntular vardır.
Kalkolitik ve Tunç Çağı (MÖ 5500-3000): Yerleşimler başlar.
Asur Ticaret Kolonileri ve Hititler (MÖ 3000-1200): En eski yazılı belgeler Asur tabletleridir. Hitit İmparatorluğu'nun önemli bir parçasıdır; başkent Hattuşaş yakın etkiler taşır. Bölge, "güzel atlar ülkesi" adını bu dönemde alır.
Frigler, Kimmerler, Lidyalılar (MÖ 1200-547): Hitit sonrası karanlık dönem ve akınlar yaşanır.
Pers Dönemi (MÖ 547-333): Pers İmparatorluğu'na katılır; "Katpatuka" satraplığı olarak yönetilir.
Helenistik Dönem (MÖ 333-17): Büyük İskender'in fethi sonrası bağımsız Kapadokya Krallığı kurulur (Ariarathes hanedanı). Roma etkisi artar.
Roma Dönemi (MÖ 17 - MS 395): Roma eyaleti olur; stratejik önemi nedeniyle sık el değiştirir.
Bizans Dönemi (MS 395-1071): Hristiyanlığın erken yayıldığı merkezlerden biri olur. 4. yüzyıldan itibaren Kapadokya Babaları (Basilios, Gregorius gibi) burada etkili olur. Erken Hristiyanlar Roma zulmünden kaçarak yumuşak kayaları oyup kiliseler, manastırlar ve yer altı şehirleri (Derinkuyu, Kaymaklı gibi) inşa eder. 7.-10. yüzyıllarda Arap akınlarına karşı sığınak olarak kullanılır. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki freskli kaya kiliseleri bu dönemin en önemli mirasıdır.
Selçuklu ve Türk Dönemi (1071 sonrası): Malazgirt Zaferi sonrası Selçuklular bölgeyi alır. 13. yüzyılda kervansaraylar ve camiler inşa edilir. Osmanlı döneminde de yerleşim devam eder.
Modern Dönem: 1923 sonrası Cumhuriyet ile birlikte turizm ve koruma çalışmaları başlar. 1985'te Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınır.
Kapadokya, volkanik oluşumların yarattığı doğal mimariyle birleşen insan eliyle oyulmuş yer altı şehirleri, kaya kiliseleri ve peri bacaları sayesinde benzersiz bir açık hava müzesi niteliğindedir. Tarih boyunca ticaret yolları üzerinde stratejik konumu, farklı kültürlerin kesişim noktası olmasını sağlamıştır. Bugün sıcak hava balon turları, yer altı şehirleri ve kaya kiliseleriyle dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından biridir.