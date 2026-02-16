Kapadokya gökyüzünde dev rekor: 754 bin 98 kişi balonla uçtu

Roma Dönemi (MÖ 17 - MS 395): Roma eyaleti olur; stratejik önemi nedeniyle sık el değiştirir.



Bizans Dönemi (MS 395-1071): Hristiyanlığın erken yayıldığı merkezlerden biri olur. 4. yüzyıldan itibaren Kapadokya Babaları (Basilios, Gregorius gibi) burada etkili olur. Erken Hristiyanlar Roma zulmünden kaçarak yumuşak kayaları oyup kiliseler, manastırlar ve yer altı şehirleri (Derinkuyu, Kaymaklı gibi) inşa eder. 7.-10. yüzyıllarda Arap akınlarına karşı sığınak olarak kullanılır. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki freskli kaya kiliseleri bu dönemin en önemli mirasıdır.



Selçuklu ve Türk Dönemi (1071 sonrası): Malazgirt Zaferi sonrası Selçuklular bölgeyi alır. 13. yüzyılda kervansaraylar ve camiler inşa edilir. Osmanlı döneminde de yerleşim devam eder.



Modern Dönem: 1923 sonrası Cumhuriyet ile birlikte turizm ve koruma çalışmaları başlar. 1985'te Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınır.