Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turistlerle doldu taştı.

Tatil süresince en fazla ziyaret edilen nokta Göreme Açık Hava Müzesi olduğu belirlendi. Müze, bayram tatilinde 15 bin 321 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bölgede bulunan diğer müze ve ören yerleriyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı, bayram tatilinde 57 bin 988 olarak kaydedildi.

Yetkililer, bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun Kapadokya turizmine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.