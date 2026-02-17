Nevşehir Valisi Ali Fidan, yazılı açıklamasında, ilin turizmdeki ivmesinin kalıcı ve sürdürülebilir şekilde devam ettiğini, kalite odaklı yaklaşımla destinasyon yönetiminin güçlendirildiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024'te Nevşehir'deki müze ve ören yerlerini 4 milyon 374 bin 19 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2025'te 149 bin 256 artışla 4 milyon 523 bin 275'e yükseldi.

Vali Fidan, geçen yıl en fazla ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi'nin gördüğünü belirterek, burayı 1 milyon 186 bin 332 ziyaretçinin tercih ettiğini ifade etti ve şöyle devam etti:

"Bölgemizde 883 konaklama tesisi, 15 bin 688 oda ve 32 bin 37 yatak kapasitesiyle hizmet sunulmaktadır. Bu tesislerde 2025 yılında 2 milyon 20 bin 619 konuk ağırlandı. 2025'te Nevşehir'i en çok ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasında Çin, İspanya, ABD, Güney Kore, İtalya, Japonya, Tayvan, Rusya, Almanya ve Brezilya başı çekti. Tanıtım faaliyetleri sayesinde dijital görünürlükte kayda değer bir artış elde edildi. Nevşehir turizmi, sürdürülebilir yükselişini kararlılıkla sürdürmektedir."

Vali Fidan, 2026 yılının ocak ayında ise müze ve ören yerlerini 178 bin 948 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.