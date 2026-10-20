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Kaynak: DHA

14 kişilik İHH Arama Kurtarma ekibinde görev yapan eğitmen Sinan Yavuz, Isparta’da kanyon eğitimi sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Isparta'dan karayoluyla Antalya'ya ardından da uçakla İstanbul’a getirilen Yavuz’un cenazesi, Fatih Camii’ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi yakınları, İHH Derneği gönüllüleri ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde Yavuz için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından omuzlara alınan Yavuz’un tabutu, tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’na götürüldü.

17 EKİM'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul’dan Isparta’nın Sütçüler ilçesine giden 14 kişilik İHH ekibi, 17 Ekim cumartesi günü Yazılı Kanyon bölgesinde eğitim ve tatbikat çalışması için bölgeye gitti. Ekipten bir süre haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yağış nedeniyle seviyesi yükselen dereyi geçmeye çalıştığı sırada düşerek suya kapılan Sinan Yavuz hayatını kaybetti. İHH eğitmeni, evli ve 1 çocuk babası Sinan Yavuz'un, Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi