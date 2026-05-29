Hip hop dünyasında hem müziği hem de yarattığı kültürel etkiyle öne çıkan Kanye West, uzun yıllardır tartışmalı açıklamaları ve sıra dışı projeleriyle adından söz ettiriyor. “Graduation”, “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, “Yeezus” ve “Donda” gibi albümlerle müzik tarihine damga vuran sanatçı, moda alanındaki etkisiyle de kendi çizgisini oluşturmuş durumda.

Büyük ilgi gören İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek ve iddialara göre 100 binden fazla bilet satışıyla dev bir izleyici kitlesini ağırlayacak. Organizasyonun yaklaşık 150 milyon TL bütçeyle hazırlandığı konuşulurken, etkinliğin yılın en büyük müzik olaylarından biri olması bekleniyor.

Ancak konser öncesi gündem yalnızca sahne şovlarıyla sınırlı değil. Kanye West’in kulis için ilettiği iddia edilen talepler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Söylentilere göre West, kulis alanının tamamen beyaz bir konseptle hazırlanmasını istedi. Duvarlardan mobilyalara, perdelerden dekoratif detaylara kadar her şeyin beyaz tonlarda olması talep edildi. Ayrıca halıların kusursuz görünmesi için özel düzenlemeler yapılmasını istediği de öne sürülüyor.

Kulis planında dikkat çeken diğer detaylar arasında profesyonel bir berber koltuğu, geniş bir ekip çalışma alanı ve konforlu dinlenme bölümleri yer alıyor. Sanatçının detaylara verdiği önem, organizasyon ekibinin hazırlıklarını daha da kapsamlı hale getirmiş durumda.

Yiyecek ve içecek tarafında ise oldukça özel bir liste konuşuluyor. Turnelerinde sıkça kullandığı slushie makinesinin İstanbul’da da bulunmasını istediği, bu makinede özellikle Hennessy–kola ve Grey Goose–limonata karışımlarının hazır tutulmasının talep edildiği iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra kuliste Carmex dudak kremi, Nivea bakım ürünleri, L'Occitane sabunları ve Neutrogena cilt bakım ürünlerinin eksiksiz şekilde bulunması istendiği konuşuluyor. Hijyen için duş terlikleri talep edilirken, sahne kullanımında yalnızca Versace havlularının tercih edildiği iddialar arasında.

Tüm bu ayrıntılar, konserden çok kulis hazırlıklarını konuşulur hale getirirken gözler 30 Mayıs’taki dev İstanbul konserine çevrilmiş durumda. Etkinliğin hem prodüksiyon gücü hem de olası sürprizleriyle uzun süre gündemde kalması bekleniyor.