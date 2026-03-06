Dünya müzik dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri olan Kanye West, kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Son dönemde siyasi çıkışları ve ırkçı söylemleriyle şimşekleri üzerine çeken ünlü rapçi, "YE Live In Türkiye" turnesi kapsamında İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

SKANDALLARDAN ÖZÜR METNİNE: KANYE WEST’İN DÖNÜŞÜ

Bir dönem Nazi yanlısı olduğunu açıklayan, Yahudi karşıtı ve ırkçı söylemleriyle kariyerini riske atan West, geçtiğimiz Ocak ayında bir gazeteye ilan vererek dünya kamuoyundan özür dilemişti. Adını 2021 yılında resmen "Ye" olarak değiştiren sanatçı, bu skandalların ardından rotasını Türkiye’ye çevirdi.

KONSER TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

24 Grammy ödüllü dev isim, 30 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak. Müzikseverler, Ye’nin ikonik performansını Türkiye’de canlı izleme fırsatını ilk kez yakalayacak. Konsere yoğun ilgi beklenirken, bilet satışları için özel bir sistem uygulanıyor. İşte detaylar Biletlere erişim sağlamak isteyenler yeistanbul.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kayıt yaptıran kullanıcılar, biletler genel satışa çıktığında öncelik hakkına sahip olacak.



Bu konser, Kanye West'in kariyerindeki en büyük stadyum şovlarından biri olmaya aday görünüyor.