Milli Savunma Bakanlığı, Osmanlı dönemine ait dikkat çekici bir eseri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1520–1566 yılları arasında hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanan at zırhı tanıtıldı.

16. yüzyıla tarihlenen zırhın üzerinde Arap alfabesiyle “Kanuni Sultan Süleyman” ibaresi yer alıyor. Paylaşımda eser için “Demirin sanatla buluştuğu an” ifadesi kullanılırken, zırh üzerindeki kazıma bitkisel motiflerin dönemin estetik anlayışını yansıttığı vurgulandı.

17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN MİRAS

Osmanlı zırh sanatının incelikli örneklerinden biri olarak gösterilen eser, hem savaş ekipmanı hem de sanat eseri niteliği taşıyor.

Uzmanlara göre özellikle padişahlar için hazırlanan zırhlar, dönemin siyasi gücünü ve zanaatkârlık seviyesini ortaya koyuyor.

ZİYARETÇİLERE AÇIK

Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan at zırhı, İstanbul Harbiye Askerî Müzesi koleksiyonunda sergileniyor. Bakanlık, tarihi mirası yakından görmek isteyen vatandaşları müzeyi ziyaret etmeye davet etti.