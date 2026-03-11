Başkentte otomobiller için ses ve görüntü sistemi satışı ile montaj hizmeti sunan esnaf, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından işlerinin ciddi şekilde azaldığını belirtiyor.
Kanun değişikliği sonrası oto ses sistemi esnafı zor durumda
Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik sonrası oto ses ve görüntü sistemi satışı yapan esnaf, işlerin neredeyse tamamen durduğunu belirterek yeni bir düzenleme talep ediyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
İşletmeciler, satışların neredeyse durma noktasına geldiğini ve günlerinin büyük bölümünü sistem sökme işlemleriyle geçirdiklerini ifade ediyor.
Uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten esnaf, yapılan düzenlemenin ekonomik açıdan kendilerini zor durumda bıraktığını dile getiriyor.
Montaj yerine söküm yapılıyor
İşletme sahibi Serkan Öcal, yeni düzenleme sonrası özellikle bas ve hoparlör sistemlerine olan talebin tamamen ortadan kalktığını söyledi.
Öcal, daha önce montaj yaptıkları araçlarda artık söküm işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, bir hafta öncesine kadar günde yaklaşık 20 araca işlem yaptıklarını ancak şimdi işlerin büyük ölçüde düştüğünü ifade etti.
Düzenleme talebi
Sektör temsilcileri, oto ses sistemlerine tamamen yasak getirilmesi yerine belirli kurallar çerçevesinde kullanılmasına izin verilmesini istiyor.
Esnaf, sistemlerin ruhsata işletilmesi gibi kriterlerle düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.
Araç sahipleri de sistemlerini söktürüyor
Denetimler nedeniyle birçok araç sahibinin ceza almamak için ses sistemlerini söktürdüğü belirtiliyor.
Araç sahipleri, mevcut düzenlemeler nedeniyle sistemleri kullanmaktan vazgeçtiklerini ve cezai işlem riski nedeniyle söküm yaptırdıklarını dile getiriyor.