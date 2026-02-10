Liverpool'da Arne Slot ile yaşadığı huzursuzluk nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Muhammed Salah için uzun süredir kariyerine Arabistan'da devam etmeye hazırlandığı konuşuluyordu.

FOOT MERCATO: AL-ITTIHAD SALAH İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fransız basınından Foot Mercato, bu söylentileri destekler nitelikte çarpıcı bir iddia ortaya atarak Al-Ittihad'ın Salah transferi için resmi girişimlerine başladığını yazdı.

KANTE VE BENZAMA'NI GİDİŞİ TAKIMI ZAYIFLATTI

Suudi Arabistan ekibi, bilindiği üzere; ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'ye, Karim Benzema'yı ise ligdeki rakibi Al Hilal'e kaptırmıştı.

Sergio Conceiçao yönetimindeki Al-Ittihad öte yandan Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Monaco'dan George Ilenikhena'yı transfer etmişti.

MOUSSA DIABY DE AYRILABİLİR

Yapılan bu transferlere rağmen kadrosunda önemli bir güç kaybeden Al-Ittihad'da ayrıca birçok dev kulübün radarında bulunan Moussa Diaby de Avrupa futboluna dönebilir.

SALAH İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI İDDİASI

Tüm bu gelişmelerden sonra ligde ses getirecek bir hamleye hazırlık yapan Al-Ittihad'ın Muhammed Salah transferi için kolları sıvadığı hatta oyuncu tarafıyla görüşmelere resmen başladığı iddia edildi.

FABINHO İLE YENİDEN AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR

Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Fabinho'nun da formasını giydiği Al-Ittihad'a katılma konusundaki görüşü henüz netlik kazanmadı.

Ancak her ne kadar sezon başında Liverpool ile sözleşme yenilese de eski performansından uzak olması ve kulüp içinde yaşadığı sorunlar Salah'ı Arabistan tercihine yaklaştırıyor.