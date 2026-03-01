Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

KANTE: 'İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK AMA YETERLİ DEĞİLDİ'

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kante'ye Avrupa dönüşünde fiziksel olarak zorlanıp zorlanmadıkları soruldu.

Tecrübeli oyuncu, "Bence bu maça hazırdık. Nottingham maçından sonra toparlandık. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi." yorumunu yaptı.