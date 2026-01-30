Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante için Fenerbahçe transfer girişimlerini sürdürürken aynı takımda forma giyen bir başka Fransız yıldız Karim Benzema'nın da Türkiye'ye gelme ihtimali doğdu.

BENZEMA ÜÇ BÜYÜK KULÜBE ÖNERİLDİ

2023 yılından itibaren Al Ittihad forması giyen 38 yaşındaki tecrübeli santrforun sözleşme yenileme görüşmelerinde önerilen teklifi beğenmediği ve bu nedenle kulübe rest çekerek sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Al Ittihad'ın Al Fateh ile son oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Benzema'nın yeniden Avrupa futboluna geri dönmek için fırsat kolladığı belirtiliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Benzeme, Süper Lig'de üç büyük kulübe menajeri tarafından önerildi.

GALATASARAY'IN FORVET ARAMIYOR

Bu kulüplerden Beşiktaş ve Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken Galatasaray'ın şu anda böyle bir ihtiyacı bulunmuyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİKLERİ FARKLI

Fenerbahçe Ademola Lookman ve Sidiki Cherif için girişimlerde bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise daha çok genç ve gelecekte satış ihtimali olan oyuncular üzerinde duruyor. Bu nedenle Benzema'nın Türkiye'ye gelmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı farklı gelişmelerin yaşanması da olasılık dahilinde.

BENZEMA'NIN AL ITTIHAD PERFORMANSI

Al-Ittihad'da bugüne kadar 83 maçta görev yapan Karim Benzema, 54 gol, 17 asistlik performans sergiledi.