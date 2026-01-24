Modern onkoloji dünyası, kanserle mücadelede sadece farmakolojik müdahalelerin yeterli olmadığını, beslenme disiplininin tedavinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini duyurdu.

Yapılan son araştırmalar, tedavi sürecinde doğru besin ögelerini alan hastaların, standart tedavi görenlere oranla çok daha dirençli bir klinik tablo sergilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, tıbbi beslenme tedavisinin bir yan unsur değil, doğrudan iyileşme hızını belirleyen bir parametre olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE KLİNİK BULGULAR

Kanser hücrelerinin metabolik faaliyetleri üzerine yapılan çalışmalar, yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini baskılayarak ilaçların etkinliğini azalttığını gösterdi.

Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlanan güncel veriler, kaşeksi (aşırı kilo ve kas kaybı) gelişmeden müdahale edilen hastalarda yan etkilerin daha az görüldüğünü kanıtladı.

Kişiye özel hazırlanan ve sürdürülebilir olan beslenme planlarının, vücudun enflamasyon seviyesini düşürdüğü ve hücre onarımını hızlandırdığı kaydedildi.

KÜRESEL UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Medical School bünyesindeki Dana-Farber Kanser Enstitüsü uzmanı Dr. Jennifer Ligibel, fiziksel aktivite ve beslenme kombinasyonunun metastaz riskini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

Dr. Ligibel, "Beslenme müdahalesi, kemoterapinin toksisitesini yönetmekte en az ilaçlar kadar etkili bir araç haline geldi" dedi.

Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) kıdemli araştırmacılarından Dr. Giota Mitrou ise, beslenme alışkanlıklarının genetik yatkınlığın ötesinde bir etki yarattığını vurguladı.

Dr. Mitrou, bitki bazlı ve antioksidan yönünden zengin bir diyetin, tümör mikropreventif çevresini değiştirdiğini ve tedavi başarısını net bir şekilde yukarı çektiğini ifade etti.

PSİKOLOJİK DESTEK VE MOTİVASYONUN ROLÜ

Tedavi sürecinde beslenme düzeninin sadece biyolojik değil, psikolojik bir güç kaynağı olduğu da aktarıldı.

Hastaların kendi sağlık süreçleri üzerinde kontrol sahibi hissetmelerinin, tedaviye uyumu artırdığı gözlemlendi.

Uzmanlar, multidisipliner bir yaklaşımın (onkolog, diyetisyen ve psikolog iş birliği) modern kanser tedavisinin altın standardı olduğunu dile getirdi.