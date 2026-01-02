Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ameliyatı ertelenen Vahapoğlu bu sabah ameliyata alındı.

BOĞAZINDA ENFEKSİYON OLUŞMUŞTU

Vahapoğlu, 23 Aralık’ta ameliyat olacağını duyurmuştu. Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından operasyonun ertelendiğini açıklamıştı. Vahapoğlu boğazında oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyatın bir hafta ileri alındığını belirtmişti.

AMELİYATA ALINDI

Ece Vahapoğlu, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyat hazırlığını sosyal medya hesabından paylaşan Vahapoğlu'na 'Geçmiş olsun', Allah şifa versin' şeklinde yorumlar yapıldı.

REKTUM KANSERİ NEDİR?

Rektum kanseri kalın bağırsağın son bölümünde bulunan rektumda kontrolsüz hücre çoğalması nedeniyle meydana gelen bir kanser türü. Erken dönemde belirti vermeden ilerleyebilen hastalıkta uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Belirtileri arasında dışkıda kan görülmesi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk hissi gibi belirtiler yer alıyor. Öte yandan erken dönemde dışkıda kan, karın ve makat bölgesinde ağrı da görülebilir.

KİMLER RİSKLİ GRUPTA

Uzmanlara göre; 45 yaş üzeri bireyler, ailesinde kolon veya rektum kanseri öyküsü bulunanlar, kalın bağırsakta polip geçmişi olanlar, iltihabi bağırsak hastalığı bulunanlar, obezite, hareketsiz yaşam sürenler, sigara ve alkol kullananlar, kırmızı et ve işlenmiş et ağırlıklı beslenenler, tip 2 diyabet hastaları risk grubunda yer alıyor.