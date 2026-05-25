Bayburt’ta görev yapan matematik öğretmeni Büşra Yiğit, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Genç öğretmenin vefat haberi, görev yaptığı okulda büyük üzüntü yarattı.

Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan Büşra Yiğit’in, Bayburt’taki Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Yiğit’in yaşamını yitirmesi öğrencileri, meslektaşları ve eğitim camiasını derinden etkiledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladıkları taziye mesajlarında Yiğit’in ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

KOCAELİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Büşra Yiğit’in cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Derince Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.