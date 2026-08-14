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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk halk müziğinin ve Karadeniz kültürünün sevilen sesi, Ordulu sanatçı Canan Başaran, zorlu sağlık mücadelelerinin ardından sahne özlemine son veriyor. Yaşadığı başarılı operasyonlar ve tedavi sürecini azimle geride bırakan usta sanatçı, 22-23 Ağustos tarihlerinde Amasya ve Ordu’da gerçekleştireceği konserlerle hayranlarıyla hasret giderecek.

Ordu Mesudiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Türk halk müziği sanatçısı Canan Başaran, bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Tedavi sürecini büyük bir gizlilik, inanç ve azimle tamamlayan ünlü sanatçıdan hayranlarına müjdeli haber geldi. Başaran, geçirdiği başarılı ameliyatların ardından doktorlarından aldığı onayla en büyük aşkı olan sahnelere ve türkülerine yeniden kavuşuyor.

MÜZİK VE AZMİN ZAFERİ

Tedavi gördüğü dönemde dahi müzikten kopmayan ve sevenlerinin dualarıyla moral depolayan Canan Başaran, adeta küllerinden doğuyor. Sanatçının sağlığına tam anlamıyla kavuşması, sadece memleketi Ordu'da değil, tüm Türkiye'deki halk müziği camiasında büyük bir sevinç yarattı. Sahne performanslarındaki enerjisiyle tanınan usta yorumcu, geri dönüşünü yoğun bir konser takvimiyle taçlandırıyor.

AĞUSTOS TURNESİ İLK DURAK AMASYA, ARDINDAN ORDU’DA COŞKU DORUĞA ÇIKACAK

Sahnelerin tozunu yutmaya hazırlanan Canan Başaran’ın merakla beklenen ağustos programı netleşti. Sanatçı, geri dönüş turnesi kapsamında şu etkinliklerde sahne alacak.

22 Ağustos 2026: Amasya Ezinepazar'da düzenlenecek özel etkinlikte sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

23 Ağustos 2026: Memleketi Ordu’da, Gölköy Düzyayla Yaz Festivali kapsamında Sarı Kirazlar mesire alanında on binlerce hayranıyla bir araya gelecek.

Gölköy Düzyayla'daki büyük şenlikte Karadeniz ve Türk halk müziğinin en seçkin eserlerini seslendirecek olan Başaran, hem zaferini kutlayacak hem de yaylaları coşturacak.

"TÜRKÜLERİMLE DAHA GÜÇLÜYÜM"

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre sahneleri çok özlediğini belirten Canan Başaran, bu zorlu süreci atlatmasında en büyük etkenin müzik sevgisi ve halkın duaları olduğunu vurguladı. Sanatçının menajerliği vasıtasıyla yapılan açıklamada, yeni dönemde hem ulusal festivallerde hem de televizyon ekranlarında çok daha aktif bir Canan Başaran izleneceğinin sinyalleri verildi. Anadolu’nun güçlü sesi, yaşama tutunma hikayesiyle sadece müzik dünyasına değil, sağlık mücadelesi veren herkese umut ışığı olmaya devam ediyor.