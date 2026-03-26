Ankara Mamak ilçesindeki Metehan İlkokulu'nda 3. sınıfa gittiği sırada kemik kanseri teşhisi konulan Ceren, okuldan ayrılarak Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir yıl tedavi sürecine girdi.

Tedavi sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hastanelerde oluşturulan ve uzun süreli yatarak tedavi gören ya da sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hizmet veren sınıfa devam eden Ceren, ailesinin desteğiyle eğitimini yarıda bırakmayıp 3. sınıfı burada bitirdi.

CEREN İÇİN GETİRDİKLERİ BALONLARI GÖKYÜZÜNE BIRAKTI

Bu yıl 4. sınıfa başlayan Ceren, iyileşmesinin ardından okuluna geri döndü. Ceren, okuluna başladığı ilk günde, okul müdürü, öğretmeni ve arkadaşları tarafından bahçede mutlulukla karşılandı. Okul müdürü ve öğretmeni Ceren’e gül takdim ederken, arkadaşları da getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.