Denizli Devlet Hastanesi, ileri evre kanser vakalarında kullanılan ve yüksek hassasiyet gerektiren HIPEC (Karın İçi Sıcak Kemoterapi) yöntemiyle önemli bir başarıya imza attı. Yumurtalık kanseri teşhisi konulan 66 yaşındaki Şengül Şen, multidisipliner bir ekip anlayışıyla gerçekleştirilen operasyon sayesinde kanseri yendi.

ŞİŞKİNLİK ŞİKAYETİ KANSERİ ELE VERDİ

Yaklaşık 5 ay önce şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Şen’e yapılan detaylı tetkikler sonucunda, over (yumurtalık) kanseri teşhisi konuldu. Onkolojik tedavi sürecine olumlu yanıt veren hasta için doktorlar, cerrahi müdahale aşamasına geçme kararı aldı.

GÖRÜNMEYEN HÜCRELERE SICAK SAVAŞ: HIPEC

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Hatice Yetkiner ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Barış Dirim’in girdiği operasyonda, önce karın içindeki tümör yükü sıfıra indirildi. Ardından damardan verilen ilaçların ulaşamadığı bölgeler için devreye sıcak kemoterapi girdi. Karın içerisine doğrudan uygulanan sıcak kemoterapi ilacıyla, gözle görülemeyen mikroskobik kanser hücrelerinin tamamen yok edilmesi sağlandı. Ameliyatın başarısı; jinekolojik onkoloji, gastroenteroloji cerrahisi, anestezi ve medikal onkoloji uzmanlarının ortak çalışmasıyla sağlandı.

12 GÜNDE TABURCU OLDU

Zorlu ve karmaşık bir süreç olan Sitoredükif Cerrahi ve HIPEC uygulamasının ardından yoğun bakıma ve servis takibine alınan Şengül Şen, tedavinin 12’nci gününde tamamen iyileşerek hastaneden ayrıldı.