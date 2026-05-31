Bilim insanları 11 ülkeyi kapsayan uluslararası bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada tümörleri tamamen yok edebilen bir aşı bulundu.

Amivantamab ismi verilen aşı, kanseri yayılmış veya tekrarlamış ve hastalığı diğer tedavilere yanıt vermemiş hastalara uygulandı.

HASTALARIN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASININ TÜMÖRLERİ KÜÇÜLDÜ

Aşının, hastaların üçte birinden fazlasının tümörlerini küçülttüğü ve haftalar içinde çarpıcı değişiklikleri tetiklediği ifade edildi.

Londra Kanser Araştırma Enstitüsü'nde (ICR) biyolojik kanser tedavileri profesörü Kevin Harrington, "Bunlar, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye dirençli hale gelmiş hastalarda emsalsiz derecede güçlü yanıtlar. Bu, tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğu bir hasta grubu, bu nedenle bu düzeyde bir fayda görmek çok çarpıcı" sözlerini sarf etti.

15 HASTADA TÜMÖRLER TAMAMEN YOK OLDU

Gerçekleştirilen denemede, dünyanın en yaygın altıncı kanseri olan baş ve boyun kanseri olan 102 hastaya enjeksiyon gerçekleştirildi. Tümörler 43 hastada küçüldü veya tamamen yok oldu. Bunlardan 28'inde tümörler önemli ölçüde küçüldü ve 15'inde tamamen yok oldu.

Araştırmacılar, enjeksiyonun akciğer kanseri olan hastalarda da benzer sonuçlar gösterdiğini söyledi.

Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Amivantamab, şu anda öncelikle akciğer kanseri olmak üzere, kolorektal, beyin ve mide kanserleri için de yaklaşık 60 klinik çalışmada değerlendiriliyor.

Akıllı enjeksiyon, kanseri üç şekilde hedef alıyor. Tümörlerin büyümesine yardımcı olan bir protein olan EGFR'yi (epidermal büyüme faktörü reseptörü) ve kanser hücrelerinin sıklıkla tedaviden kaçmak için kullandığı bir yol olan MET'i bloke ediyor. Öte yandan bağışıklık sistemini tümöre saldırmak için aktive etmeye yardımcı oluyor.