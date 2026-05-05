KANSER TEDAVİSİNDE DAKİKALARLA YARIŞ: İMMÜNOTERAPİDE ENJEKSİYON DEVRİ

İngiltere, kanser hastaları için hastane koltuklarında geçen uzun saatleri sona erdirecek yeni bir yöntemi hayata geçirdi. "Pembrolizumab" adlı immünoterapi ilacının yeni enjeksiyon formu, tedavi süresini iki saatten yalnızca birkaç dakikaya indirdi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YENİDEN DEVREYE GİRİYOR

Yeni tedavi yöntemi, vücudun bağışıklık sistemini baskılayan PD-1 proteinini hedef alıyor. Kemoterapiden farklı olarak, kanser hücrelerine doğrudan saldırmak yerine vücudun kendi savunma mekanizmasını harekete geçiren bu yöntem, bağışıklık sisteminin önündeki engelleri kaldırarak kanserle savaşı başlatıyor.

100 BİN SAATLİK ZAMAN TASARRUFU

Halihazırda damar yoluyla alınan ve steril odalarda saatler süren uygulama, artık 1-2 dakikalık basit bir iğneyle yapılabiliyor. Sisteme dahil olan bu yeni formun, yıllık 100 bin saatten fazla zaman tasarrufu sağlaması bekleniyor. Bu değişim hem hastaların sosyal hayata hızla dönmesini sağlıyor hem de sağlık personeline daha fazla hastaya bakma imkânı tanıyor.

KANSER TÜRLERİNE GÖRE ESNEK SEÇENEKLER

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 14 farklı kanser türü için iki farklı immünoterapi seçeneği sunmaya başladı. Üç veya altı haftalık periyotlarla uygulanan bu hızlı enjeksiyonlar, özellikle hastane yükünü hafifletme ve hasta konforunu artırma noktasında modern tıbbın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.