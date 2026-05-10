Doruk Efe Bingöl (16) ile E.A.B. isimli çocuk arasında iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle bir tartışma yaşandı. Sözlü münakaşanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.A.B., yanındaki bıçakla Bingöl’e saldırdı. Ağır yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE ACI HABER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bingöl’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, saldırgan E.A.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.