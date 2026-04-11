Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’

İş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, yakın arkadaşı Esra Tümen ile birlikte yeni bir markaya imza attı.

Haberi Paylaş
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 1

İkili, “House of Nulla” adıyla kendi niş parfüm markalarını hayata geçirdi.

1 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 2

Uzun yıllara dayanan dostluklarını iş ortaklığına dönüştüren Koç ve Tümen, markalarının hikâyesini ve yaratım sürecini anlatmak için stüdyoya girerek parfümleriyle poz verdi.

2 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 3

House of Nulla, üç farklı parfüm seçeneği sunuyor: “Spice”, “Amber” ve “Black”.

3 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 4

NEVBAHAR KOÇ?

Nevbahar Demirağ Koç, 10 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası sinema yapımcısı ve AND Film’in sahibi Turgut Demirağ, annesi ise 1970 Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay’dır (daha sonra Karacan). Ailesi köklü bir geçmişe sahip; dedesi Nejat Tuğbay da tanınmış bir ressamdır.

4 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 5

İlk öğrenimini ABD’de, orta öğrenimini Türkiye’de tamamladı. 1996 yılında Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden Güzel Sanatlar lisans derecesi aldı.

5 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 6

Eğitim sonrası bir süre Los Angeles’ta yaşadı.21 Ekim 2005 tarihinde iş insanı Ali Y. Koç ile evlendi. Çiftin Leyla Sadberk (d. 2006) ve Kerim Rahmi (d. 2008) adında iki çocuğu bulunuyor.

6 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 7

Nevbahar Koç, sosyal sorumluluk projelerine aktif katılıyor ve Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor

7 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 8

2017 yılında İrem Kınay ile birlikte “Bosphorus Private” adlı kitabı yayımladı.

8 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 9

Sanat, özellikle resim ve güzel sanatlar konularıyla yakından ilgileniyor. Son dönemde yakın arkadaşı Esra Tümen ile birlikte House of Nulla niş parfüm markasını kurdu.

9 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 10

ESRA TÜMEN KİMDİR?

Esra Tümen (eski soyadıyla Dinçkök), Türk sosyetesinin tanınan isimlerinden biridir. Gazetecilik ve televizyonculuk geçmişiyle bilinir; özellikle CNN Türk’te ekonomi servisinde sunuculuk ve editörlük yapmıştır.

10 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 11

2003 yılında iş insanı Raif Dinçkök (Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi) ile evlendi ve 2021 yılında boşandılar. Bu evlilikten Ali Raif ve Aslan Eser adında iki oğlu bulunuyor.

11 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 12

Boşanma sonrası hayatını çocuklarına adadı ve sosyetik etkinliklerde yer almaya devam etti.

12 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 13

Esra Tümen, güzellik ve kozmetik sektöründe de aktif. Daha önce EN Cosmetics ve Mutlumikrop gibi girişimlerde managing partner olarak rol aldı.

13 14
Kankalar iş ortağı oldu: Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve Esra Tümen’ın yeni markası ‘House of Nulla’ - Resim: 14

Nevbahar Koç’un uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Tümen, 2026 yılında birlikte House of Nulla adlı niş parfüm markasını hayata geçirdi. Markanın yaratım sürecinde ikili yakın dostluklarını iş ortaklığına taşıdılar.

14 14
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro