Kanınızı güçlendirin: En etkili yiyecekler hangileri?

Çoğu kişinin anemi yani kansızlık sorunuyla ilişkilendirdiği kan yapan yiyecekler, demir, B12 ve folat eksikliklerini gidermeye odaklanır. Bu besinler, hemoglobin üretimi ve oksijen taşınmasında kritik rol oynar. Ancak belirtiler gibi yorgunluk, baş dönmesi veya çarpıntı, başka rahatsızlıkları da işaret edebilir. Bu yüzden kan yapan gıdaları seçerken emilim artırıcı kombinasyonlar ve zamanlama da önem taşır.