2026’ya son bir gün kala buna neden gerek görüldüyse...

Nereden akıllarına geldiyse…

Ve topluma nasıl bir yararı olacaksa, bir anket yapılmış!

Kim yapmış?

Refleks Veri & Araştırma adında bir şirket.

Anketin konusu ne?

“Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” denilmiş.

*

Allah! Allah! Daha AKP’nin Kurucusu Erdoğan, hem genel başkan hem de Cumhurbaşkanı olarak partisinin ve devletin başındayken neden böyle bir anket çalışması yapılmak istenmiş olabilir?

Üstelik de bugün için anketin o isim altında yapılması hem ne kadar doğru anlayamadım. Amma velakin, böyle bir anket yapılmış ve sonuçları da kamuoyu ile paylaşılmış.

*

Son dönemlerde üst düzey devlet görevlisi gibi çalışmalar yapan oğul Bilal Erdoğan, bu anketten birinci olarak çıkamamış.

Çıkan sonuçlara göre sıralamada Bilal Erdoğan üçüncü olmuş.

Yani görülen o ki; anket sonucunda vatandaş ‘Partinin mahduma bırakılmasını’ istemiyor.

Ha, anket böyle bir gerçeği ortaya çıkarmış olabilir.

Onu bir tarafa bırakıyorum.

Onun üstünde kim var?

İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, ikinci.

Birinci kim çıkmış?

Mevcut Dışişleri Bakanı Hakan Fidan…

Dördüncü sırada Selçuk Bayraktar

Beşinci sırada ise Numan Kurtulmuş.

*

İsimlere bakıldığında bunların hiçbiri Erdoğan gibi AKP’yi sırtlanamazlar.

Örgütüne hâkim olamazlar.

*

Ne anlamda söylüyorum?

Erdoğan’ın siyasi zekâsı anlamında…

Vatandaşı ikna anlamında…

İnanç sömürüsü anlamında…

Samimiyet anlamında birbirleriyle hepsi de aynı.

Velhasılı, vatandaşı ikna edebilmek yönünde Erdoğan kadar donanıma sahipler mi, derseniz, bence değiller.

Duyguya dokunan, ancak işi boş sözler dolaşıyor ortalık yerde.

Son 13 yıldır öyleydi, bundan sonra da öyle olur düşüncesindeyim.

*

Kaldı ki henüz Erdoğan da partisinin başındayken ve son nefesine kadar kurduğu partinin başında olacakmış gibi görünüyor.

Bugün için bu konu tartışma konusu dahi olmamalı.

*

Neden olmamalı?

Çünkü bir sonuç elde edilemeyecek.

Sonuçta Erdoğan, partisinin başından gitmeyecek, sıralamadaki ilk beş adayın hiçbiri de onun yerin dolduramayacak.

*

Çünkü Erdoğan da kendisinden sonra tufan olacağını biliyor.

*

Neden tufan?

Çünkü bizim ülkemizde:

Bir lider…

Ya da başkan…

Veya genel müdür...

Müdür...

Herhangi bir yönetici… her kimse, çoğunlukla yerlerine adam yetiştirmek gibi bir alışkanlıkları ya da disiplinleri yok görünüyor.

Öyle olunca da ne Fidan ne Soylu ne mahdumu ne damat veya ne de Numan Kurtulmuş bu partiyi devam ettirebilir.

Erdoğan’la başlayan AKP, Erdoğan’ın gidişiyle birlik kısa zamanda ya değişime uğrar ya da kaybolur.

*

Ben doğrudan öyle olur, demiyorum.

Öyle görünüyor çünkü.

Not: Dileğim odur ki 2026’da yurdum insanının “Her şey gönlünce

Olsun. Her birine sağılk, huzur ve esenlik diliyorum.”