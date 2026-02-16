Sivas-Erzincan kara yolunda Cahit Akgül'e ait Kangal köpeği çiftliğini su bastı. Akgül, tamamen sular altında kalan çiftliğindeki köpekleri bölgedeki bir bağ evinin bahçesine ve çevredeki elektrik direklerine bağladı.

Cahit Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente son aylarda yağmur ve karın çok yağdığını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Akgül, "Kar bir anda eridi ve burası Kızılırmak seviyesine çok yakın. Arkadaki menfezlerden su hep çiftliğe doldu. 80 yetişkin köpeğimiz var, köpekleri kuru bir alana taşıdık." dedi.

Suyun bir anda yükselmediğini anlatan Akgül, "Sabah geldiğimizde köpeklere çok zarar vermemişti, ikinci günde yuvalar suyla dolmuştu. Köpeklerde bir kaybımız yok, durumları iyi. AFAD ve ilgili kurumlara bilgi verdik, suların çekilmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.