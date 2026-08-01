Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kocaeli Valiliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Kandıra Kaymakamlığı’nın aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu plajlarında denize girmelere bir günlük kısıtlama getirildi.

Bölgede etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları gerekçesiyle uygulanan yasak kapsamında yetkililer, vatandaşların can emniyetine dikkat çekti. Açıklamada; denize girmenin serbest olduğu, cankurtaran hizmetinin sunulduğu plajlarda mantar dubalarla sınırlandırılmış emniyetli alanların tercih edilmesi istendi.