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Kocaeli'nin Karadeniz sahiline açılan Kandıra ilçesinde yer alan Sarısu ve Seyrek dereleri, yaz mevsimiyle birlikte kürek sporuna ilgi duyanların uğrak noktasına dönüştü. Durgun su yapısı, zengin orman dokusu ve sazlıklarıyla dikkat çeken bölgede gerçekleştirilen turlar, ziyaretçilere doğanın kalbinde keşif yapma fırsatı tanıyor.

Günün ilk ışıklarından akşam karanlığına kadar devam eden rotada, her yaş grubundan sporsever kuş sesleri eşliğinde ilerleyerek keyifli anlar biriktiriyor. Sadece macera arayanları değil, fotoğraf sanatçılarını ve şehir stresinden kaçmak isteyenleri de kendine çeken hat; yeşil bitki örtüsü ve denizle buluşan manzarasıyla farklı bir görsel şölen yaşatıyor. Son dönemde artan bu ilgi, ilçenin deniz odaklı tatil anlayışına alternatif olarak doğa ve macera turizmini de ön plana çıkarıyor. Ağırlanan günübirlik misafirler, yerel esnafın ve işletmelerin yüzünü güldürüyor.

Kandrow Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, bölgedeki kıyı ile iç suları yıllarca inceledikten sonra bu rotaları turizme kazandırma kararı aldıklarını ifade etti. Taşınabilir şişme ürünlerin yaygınlaşmasının bireysel katılımı artırdığını belirten Cömert, Sarısu ve Seyrek gibi durgun suların bu spora çok uygun olduğunu söyledi.

Karadan erişimi bulunmayan el değmemiş koylara sığ suda kolayca ilerleyebilen kanolarla güvenle ulaşılabildiğini vurgulayan Cömert, gerekli hazırlıkların ardından bu yıl başlattıkları organizasyonlarla nisan ayından bu yana yaklaşık 1500 kişiyi konuk ettiklerini belirtti. Ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Ankara'dan gelen katılımcıların rotada ördek, kaz, su samuru ve su kaplumbağası gibi canlıları doğal ortamlarında inceleme şansı bulduğunu aktardı.

Etkinlik öncesinde sporseverlere 20 dakikalık teorik ve pratik bilgilendirme yapıldığını, ardından su üzerindeki turun ortalama 60-70 dakika sürdüğünü kaydeden Cömert, turları kasım ortasına kadar sürdüreceklerini belirtti.

İlçede 2-3 ayla sınırlı kalan klasik deniz sezonunu kano sayesinde 7-8 aya yaymayı amaçladıklarını vurgulayan Cömert, “Nisan ve mayıs aylarında denize girilemese de kano yapılabiliyor. Aynı şekilde eylül, ekim ve kasım aylarında da hava koşulları elverdiği sürece turlar devam edebiliyor. Böylece Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini istiyoruz. En büyük dileğimiz ise bölgenin temiz kalması ve doğanın korunması." diye konuştu.