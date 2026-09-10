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Kaynak: İHA

Kocaeli Kandıra’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine yasak getirildi.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri gerektiğini ifade etti.

Kandıra Kaymakamlığı, vatandaşlara olumsuz deniz şartlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.