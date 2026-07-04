Kandıra'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü sona erene kadar bütün sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kandıra'da denize girmek geçici olarak yasaklandı - Resim : 1

Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamlığı tarafından alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmeye göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda bugün saat 13.00 itibarıyla denize girilmesi yasaklandı. Uygulama, 6 Temmuz Pazar günü boyunca da geçerliliğini koruyacak. Yetkililer, can güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlardan yasağa hassasiyetle uymalarını talep etti.