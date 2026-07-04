Kaynak: İHA

Kandıra'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü sona erene kadar bütün sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamlığı tarafından alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmeye göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda bugün saat 13.00 itibarıyla denize girilmesi yasaklandı. Uygulama, 6 Temmuz Pazar günü boyunca da geçerliliğini koruyacak. Yetkililer, can güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlardan yasağa hassasiyetle uymalarını talep etti.