Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Berat Kandili, Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, üç ayların ikinci önemli gecesi olan Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gece, Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece olarak kabul ediliyor.

BERAT GECESİ 1-2 ŞUBAT’A BAĞLAYAN GECE

Berat gecesi, 1 Şubat’ı 2 Şubat’a bağlayan geceye denk geliyor ve milyonlarca Müslüman bu geceyi dua, tövbe ve ibadetle geçirmeye hazırlanıyor.

MANEVİ ÖNEMİ

İslam inancına göre Berat Kandili; günahların bağışlanması, ilahi affa sığınma ve kaderle ilgili hayırlı takdirlerin tecelli ettiği özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu gecede camiler dolacak, Kur’an-ı Kerim okunacak, özel dualar edilecek ve nafile ibadetler yapılacak.

RAMAZAN’A HAZIRLIK

Berat Kandili, Ramazan ayına kısa bir süre kala geldiği için aynı zamanda manevi bir hazırlık fırsatı olarak değerlendiriliyor ve inananlar bu geceyi ibadetle geçirerek Ramazan’a kalben daha güçlü bir şekilde adım atmayı amaçlıyorlar.