Miraç Kandili hicri takvimde Recep ayının 27. gecesine denk geliyor ve her yıl miladi takvimde farklı tarihlerde idrak ediliyor. İşte, Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’nin önemi...

MİRAÇ KANDİLİ 2026’DA NE ZAMAN?

2026 yılı Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek ve bu geceyi Cuma’ya bağlayan gece boyunca dualarla, ibadetlerle geçirme telaşı yaşanacak.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) göğe yükseldiği mucizevi olayın anıldığı gecedir. Müslümanlar bu mübarek gecede dua eder, tövbe ve istiğfar ederek manevi atmosferi değerlendirirler.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILABİLECEKLER

Nafile namaz kılmak

Geceyi ibadetle geçirmek için nafile namazlar kılınabilir.

Örnek: 2, 4 veya 8 rekatlık nafile namazlar kılınabilir.

Her rekatta Fatiha ve Kur’an’dan kısa sureler okuyabilirsiniz.

Kur’an okumak ve tefekkür etmek

Kur’an-ı Kerim okuyarak Allah’ın mesajlarını anlamak ve üzerinde düşünmek önemlidir.

Özellikle şu ayetler üzerinde düşünebilirsiniz:

İsra Suresi (Hz. Muhammed’in Miraç yolculuğu ve ahiret bilinci)

Nisa, Muminun ve diğer ibret verici sureler

Dua ve tövbe etmek

Miraç Kandili, günahlardan teybe dönmek ve Allah’tan af dilemek için eşsiz bir fırsattır.

Dua örnekleri:

“Allah’ım, günahlarımı bağışla, kalbimi temizle, beni doğru yoldan ayırma.”

Sevdiğiniz ve ihtiyaç sahibi insanlar için de dua edin.

Zikir ve tesbih çekmek

“SubhanAllah”, “Elhamdulillah”, “Allahu Ekber” gibi tesbihleri çekmek sevap kazandırır.

Miraç Kandili’nde Allah’ı anmak ve kalbi O’na yönlendirmek manevi olarak çok değerli kabul edilir.

Aile ve kardeşlerle ilgilenmek

Bu özel gece, aile ve yakınlarla barışmak, kırgınlıkları gidermek için iyi bir fırsattır.

Özellikle müslüman kardeşler için dua etmek ve hayırda bulunmak önemlidir.

Hayır işlemek ve sadaka vermek

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka ve zekat vermek, Miraç gecesinin bereketini artırır.

Küçük bir yardım bile bu gecede büyük sevap sayılır.

Manevi tefekkür ve içsel hesaplaşma

Kendi hayatınızı, davranışlarınızı ve ibadetlerinizi gözden geçirin.

“Hangi davranışlarımı geliştirebilirim? Hangi kötü alışkanlıklardan vazgeçebilirim?” gibi sorularla kendinizi değerlendirin.