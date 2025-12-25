Kandil simidi, Türk mutfağının en köklü lezzetlerinden biri olarak kandil gecelerinin vazgeçilmez ikramı haline gelmiştir. Yuvarlak halka şekliyle simidi andıran bu tuzlu kurabiye, kıyır kıyır dokusu ve mis gibi kokusuyla tanınır.

Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan tarihçesi, 14. yüzyılda saray mutfağında simitten esinlenerek geliştirilen bir tat olarak başlar. Özellikle II. Selim döneminde minarelerde kandil yakılmasıyla adını alan kandil gecelerinde, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanmaya başlanmıştır. Bu gelenek, paylaşma ve bereketi simgeleyen bir ritüel olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Kandil simidi, komşulara, akrabalara ve fakirlere ikram edilerek sosyal bağları güçlendirir; yuvarlak şekli ise sonsuzluğu ve birlikteliği temsil eder. Zamanla pastanelerde her gün üretilmeye başlanmış olsa da, asıl önemi kandil gecelerinde ortaya çıkar. Bugün hem evlerde hem fırınlarda susamlı veya çörek otlu çeşitleriyle sofraları süsler.

KANDİL SİMİDİNDE KULLANILAN BAHARATLAR VE MAHLEP

Kandil simidinin eşsiz aromasını veren başlıca baharat mahleptir. Mahlep, kiraz çekirdeğinin içinden elde edilen bir baharat olup, simide hoş bir koku ve hafif acımsı tat katar. Geleneksel tariflerde mutlaka kullanılır ve pastane lezzetinin sırrı olarak kabul edilir.

Mahlep olmadan da yapılabilir ancak aroma eksik kalır; aktarlarda kolayca bulunur. Diğer baharatlar arasında susam ve çörek otu öne çıkar. Susam, simidin üzerine bolca serpilerek çıtır bir doku sağlar ve enerji verir.

Çörek otu ise alternatif olarak kullanılır, antioksidan özellikleri ile sağlık katmaktadır. Bazı tariflerde az miktarda tarçın veya rezene tohumu eklenir, bunlar hafif tatlımsı bir nüans verir. Pekmez suyuyla kaplama ise geleneksel bir yöntemdir ve parlaklık kazandırır. Bu baharatlar, simidi sıradan bir kurabiyeden ayırarak kandil gecelerine özel kılar.

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL HAZIRLANIR?

Kandil simidini evde yapmak oldukça pratiktir ve pastane kalitesinde sonuç verir. Malzemeler oda sıcaklığında olmalı ki hamur güzel kıvam alsın. Temel malzemeler: 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir yumurta (akı hamura, sarısı üzerine), bir tatlı kaşığı sirke, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz şeker, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı mahlep ve aldığı kadar un (yaklaşık üç buçuk su bardağı).

Üzeri için susam veya çörek otu. Önce tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, sirke, tuz, şeker ve mahlebi karıştırın. Kabartma tozunu ekleyip unu kontrollü ilave ederek ele yapışmayan yumuşak hamur yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın, yuvarlayarak halka şekli verin. Simitleri yumurta sarısına batırıp susama veya çörek otuna bulayın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı olana kadar yaklaşık yirmi beş dakika pişirin. Püf noktası: Sirke gevreklik verir, mahlep aroma katar. Soğuduktan sonra ağızda dağılan kıyır kıyır bir lezzet elde edersiniz. Bu tarif yaklaşık otuz kırk adet simit çıkarır.

KANDİL SİMİDİNİN SAĞLIK FAYDALARI VE TÜKETİM ÖNERİLERİ

Kandil simidi, tereyağı ve susam sayesinde enerji verici bir atıştırmalıktır. Susamdaki sağlıklı yağlar kalp dostudur, mahlep ise sindirimi kolaylaştırır ve hafif ağrı kesici etki gösterir. Bir adet simit yaklaşık yüz altmış beş kalori içerir; karbonhidrat ve yağ ağırlıklıdır. Günlük tüketimde ölçülü olmak önemlidir; aşırıya kaçılırsa kilo alımına yol açabilir.

Diyet yapanlar için bir veya iki adet ara öğünde idealdir, bir dilim ekmek yerine geçebilir. Sağlıklı alternatifler: Tereyağını azaltıp zeytinyağı kullanmak veya çörek otu tercih etmek kaloriyi düşürür. Kandil gecelerinde paylaşmak manevi fayda sağlar, günlük hayatta ise çay kahve eşliğinde keyif verir.

Çocuklar ve yaşlılar için besleyici olsa da şeker hastaları dikkat etmeli. Taze tüketmek en iyisidir; bayatlamayan tarifler için yoğurt ve sirke oranı artırılabilir. Kandil simidi, geleneksel lezzetiyle hem bedene hem ruha iyi gelen bir ikramdır.