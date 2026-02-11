11 Şubat 2026 gecesi Beyoğlu’ndaki evinde fenalaşan Arslan için eşi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde ilk müdahalesi yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Acı kaybın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürekleri daha da burktu. Başarılı oyuncunun, hayatını kaybetmeden yalnızca saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa ait görüntüler paylaştığı görüldü. Kendisine yöneltilen bir soruya “Geliyoruz, az kaldı” yanıtını vermesi, sevenleri tarafından duygusal bir veda olarak yorumlandı.

Arslan’ın ani ölümü sanat camiasında derin üzüntü yaratırken, birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.