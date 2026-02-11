En son “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir, neden öldü? Kanbolat Görkem Arslan dizileri merak ediliyor.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Tiyatro eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile kariyerine adım atan Arslan, 1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin dışında “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” dizilerinde rol aldı.

Gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanan Arslan, eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamadı.

Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden bir açıklama ise henüz gelmedi.